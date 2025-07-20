الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

تجهيز 25 مركزا للإيواء في درعا لاستقبال النازحين من السويداء

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

جهزت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية 25 مركزا للإيواء في محافظة درعا جنوبي سوريا، وباشرت تنظيم نقل النازحين من مدينة السويداء وريفها إليها.

وفي  السياق ذاته، ذكر وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الأحد، أن رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، رفض دخول الوفد الحكومي المرافق لقافلة المساعدات التي أرسلتها الحكومة إلى السويداء اليوم.

وزير الصحة السوري: الشيخ الهجري رفض دخول وفد الحكومة المرافق للمساعدات

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية في بيان، أن الشيخ الهجري يسمح فقط بدخول مساعدات الهلال الأحمر العربي السوري، بينما تعود القوافل التي وصلت برفقة الوفد الحكومي لدمشق.

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وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بانتشار قوى الأمن الداخلي بين محافظتي درعا والسويداء في الجنوب السوري من أجل تأمين دخول المساعدات الإغاثية إلى أهالي السويداء.

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الدروز سوريا حكمت الهجري

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