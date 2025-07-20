هل يمكن التحويل من حساب عادي إلى سوبر كاش في بنك مصر؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن امكانية التحويل من حساب عادي إلى حساب سوبر كاش.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه غير متاح تحويل نوع حساب إلى حساب آخر ولكن يمكن للعملاء فتح حساب جديد مختلف.

ويمكن فتح حساب سوبر كاش التوفير ذو العائد الشهري من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب شهري على أدنى رصيد خلال الشهر.

كما يمكن فتح سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي مع التمتع بعائد مميز يحتسب ويضاف يوميًا إلى الحساب وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي السارية (مع ضرورة احضار اصل الرقم القومي للاطلاع)

مع العلم أنه لفتح الحساب (لابد من وجود مهنة أو إثبات دخل للعميل)

ويتم فتح الحسابات من خلال جميع قنوات فتح الحساب من بنك مصر

وللمزيد من التفاصيل يمكن للعملاء زيارة الرابط التالي:



ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي للعملاء.

وقال مسئولو بنك مصر، إنه بالفعل يمكن إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملاء الحساب الإسلامي، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي:

1- إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2- سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

3-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

4- إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب

ومن جانب آخر يبحث الكثيرون عن مزايا فتح حساب المرتبات في بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن فوائد ومزايا حساب المرتبات في فروع البنك كالآتي:

مميزات الحساب:

حساب جاري بدون مصاريف فتح حساب.

مصاريف كشف حساب 5 جنيهات كل 3 شهور.

قبول الإيداعات والسحب النقدي.

يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت).

التعامل مع خلال أكبر شبكة فروع في مصر.

الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي.

إصدار بطاقة تحمل علامة الفيزا إلكترون أو الماستر إلكترونيك (بمميزات السحب والشراء).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.