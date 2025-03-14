الجمعة 14 مارس 2025
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اقتصاد

مزايا الحساب الجاري في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

كشف البنك التجاري الدولي عن مزايا وتفاصيل فتح الحساب الجاري للعملاء.

وقال البنك إنه بالنسبة لفتح حساب جاري في البنك التجاري الدولي فهو يضم مزايا عديدة كالآتي:
1) الحساب الجاري:

تم تصميم الحساب الجاري خصيصًا لتسهيل إجراء معاملات العملاء المصرفية اليومية، وهو ما يوفر لهم مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم:
- حساب جاري بدون فائدة يسمح لهم بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع
- إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري
- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية
- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنيه مصري. 
- الحساب متوفر للأفراد والشركات
- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني.

ومن جانب آخر يتيح حساب CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري في البنك التجاري الدولي عددا من الخدمات المجانية للعملاء.

ويقدم البنك التجاري الدولي الحساب للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل

وتشمل قائمة الإعفاءات والخدمات المجانية التي يقدمها الحساب للعملاء مايلي:

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

فيما تضم خصائص الحساب ما يلي:

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

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