8 أطعمة تصبح أكثر صحة عند تبريدها، والسر في النشا المقاوم

كشف خبراء تغذية، أن تبريد بعض أنواع الكربوهيدرات بعد طهوها يؤدي إلى تغييرات في تركيبها الكيميائي تُسهم في تحسين صحة الأمعاء، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وزيادة فاعلية امتصاص مضادات الأكسدة.

ووفق تقرير نشره موقع ”Health“، يُعزى هذا التأثير بالدرجة الأولى إلى تكون النشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات لا يُهضم في الأمعاء الدقيقة بل يتخمر في الأمعاء الغليظة، ما يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي ويحسن من الوظائف الأيضية.

وفي ما يلي 8 أطعمة يقول خبراء التغذية إنها تصبح أكثر فائدة عند تبريدها بعد الطهو:

1. الأرز الأبيض

عند طهو الأرز الأبيض ثم تبريده، تتشكل فيه كميات من النشا المقاوم، الذي يُهضم ببطء ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ما قد يُقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.



ويُعد الأرز البارد مناسبًا كمكوّن رئيس في سلطات، كما يمكن دمجه مع الخضروات والبروتينات قليلة الدسم للحصول على وجبة متوازنة.

2. الشوفان

تبريد الشوفان المطهو يزيد محتواه من النشا المقاوم، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيم السكر في الدم.

ويمكن تحضير الشوفان كوجبة فطور من خلال خلطه مع اللبن أو الحليب النباتي والفواكه والبذور وتركه في الثلاجة حتى الصباح.

3. البطاطا

البطاطا المطهوة والمبردة تنتج أيضًا نشًا مقاومًا، ما يفيد الجهاز الهضمي ويساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز. كما أن التبريد يمنع ظهور قوام لزج غير مرغوب فيه عند هرس البطاطا.



وتُظهر الدراسات أن إعادة تسخينها بلطف، مثل تسخينها في الميكروويف قبل الهرس، يحافظ على جزء كبير من هذا النشا المقاوم.

4. الشبت

رغم أنه لا يُعد كربوهيدرات، فإن الشبت المبرد يحتوي على نسب أعلى من الأحماض الفينولية، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة، بعد تخزينه في الثلاجة لعدة أيام، ما يقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة.



ويمكن استخدام الشبت المبرد في تتبيل أطباق السلمون أو السلطات التي تحتوي على البطاطا المبردة.

5. الشعير



يُكوّن الشعير المطهو والمبرد كميات من النشا المقاوم، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي ووظائف التمثيل الغذائي.



ويمكن تقديمه باردًا في سلطات الحبوب، إلى جانب الخضروات المشوية أو الورقية، مع تتبيلات خفيفة قائمة على الحمضيات.

6. المكرونة

تبريد المعكرونة، خصوصًا كاملة الحبوب، يعزز محتواها من النشا المقاوم. كما أن المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة تحتوي على ألياف ومغذيات دقيقة أكثر من الأنواع المكررة.



ويمكن الاستفادة منها في إعداد سلطات المكرونة الغنية بالخضروات والتتبيلات الصحية.

7. الفاصولياء

تُظهر الفاصولياء مستويات مرتفعة من النشا المقاوم بعد الطهو والتبريد، وهي من أعلى الأنواع بين البقوليات في هذا الجانب.



ويُفضل استخدامها في السلطات التي تحتوي على مكونات مثل الطماطم والأفوكادو وعصير الليمون لإعداد وجبة غنية بالعناصر الغذائية.

8. الخبز المخبوز والمبرد

تشير الدراسات إلى أن تبريد الخبز بعد خبزه، أو تخزينه في الثلاجة لعدة أيام، يزيد محتواه من النشا المقاوم مقارنة بتناوله طازجًا.



ويمكن تناوله مع مصادر للدهون الصحية، مثل زبدة المكسرات أو شرائح الأفوكادو للحصول على وجبة غنية بالألياف.

وبهذا، يمكن أن يؤدي تبريد بعض الأطعمة المطهوة، مثل الأرز والمعكرونة والشوفان والبطاطا والبقوليات، إلى زيادة محتواها من النشا المقاوم، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

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