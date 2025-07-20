الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية تهديفية بعد ثنائية ريد بولز

ميسي
ميسي

تخطى الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف غير المحتسبة من ركلات الجزاء، بعد ثنائيته في مرمى نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي التي انتهت بفوز ميامي 5-1 اليوم.

ورفع ميسي رصيده إلى 764 هدفًا، متجاوزًا حصيلة منافسه البرتغالي رونالدو التي توقفت عند 763 هدفًا.

وحقق ميسي رقمه القياسي الجديد خلال عدد أقل بكثير من المباريات، حيث احتاج إلى 167 مباراة أقل من رونالدو للوصول إلى هدفه الـ764.


وجاء تفوق ميسي بعد أداء مذهل أمام نيويورك ريد بولز، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأمريكي، حيث ساهم في فوز فريقه إنتر ميامي بنتيجة 5-1.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للتعافي من خسارة ثقيلة أمام سينسيناتي بثلاثية، بالجولة الماضية من الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي الهدفين الرابع والخامس أمام نيويورك ريد بولز، مواصلًا عروضه الكبيرة منذ عودته للمنافسات بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وكان ميسي بدأ سلسلة من العروض الرائعة منذ عودته من مونديال الأندية، سجل خلالها ثنائيات متتالية في خمس مباريات أمام فرق مثل مونتريال وكولومبوس كرو وناشفيل، ليصبح أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في خمس مباريات متتالية بتاريخ الدوري الأمريكي.

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