موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي

يقود ميسي وسواريز تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز، على ملعب "ريد بول أرينا،" ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2025.



تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي



حراسة المرمى: نوفو

خط الدفاع: ألبا - فالكون - لوجان - ويجاندت

خط الوسط: سيجوفيا - بوسكيتس - ريدوندو - أليندي



خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي نيويورك ريد بولز ثامنًا بـ33 نقطة، علمًا بأن إنتر ميامي لعب 3 مباريات أقل.

وتلقى إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، خسارة قاسية أمام سينسيناتي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ليتذوق مرارة أول خسارة بعد عودته من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة نيويورك ريد بولز ضد إنتر ميامي في الدوري الأمريكي



وتنطلق مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 اليوم الأحد 20 يوليو 2025 على ملعب ريد بول أرينا في الثانية والنصف صباحًا (2:30) بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي



ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV+، وهي الطريقة الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.