21 لاعبا في قائمة النصر السعودي بمعسكر النمسا وهذا موقف كريستيانو رونالدو

تغادر بعثة النصر السعودي ظهر غدٍ الأحد إلى النمسا، لإقامة معسكر خارجي استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، والذي يستمر حتى الإثنين 4 أغسطس.

وضمت قائمة المعسكر 21 لاعبًا، يتقدمهم الرباعي الأجنبي ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، وبينتو ماثيوس، إلى جانب عدد من الأسماء المحلية، أبرزهم عبد الرحمن غريب، سلطان الغنام، وعبدالمجيد الصليهم.

كما ضمت القائمة: راغد النجار، مبارك البوعينين، سعد حقوي، نادر الشراري، عبدالعزيز العليوة، لواد أمان، ماجد قشيش، ويسلي تيكسيرا، عبدالعزيز الفرج، محمد مران، عبد الله الخيبري، عبد الملك الجابر، ومشاري النمر.



في المقابل، ينتظر أن يلتحق عدد من النجوم بالمعسكر خلال الأيام المقبلة، أبرزهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو، إضافة إلى نواف العقيدي، نواف بوشل، سالم النجدي، عبدالإله العمري، علي الحسن، أيمن يحيى، والمدافع الجديد محمد سيماكان.

وشهدت القائمة غياب الثلاثي إيمريك لابورت، أوتافيو، ومحمد آل فتيل، ما يعزز من احتمالية رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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