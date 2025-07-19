الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة

طفل العسلية، فيتو
طفل العسلية، فيتو

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إيداع الطفل الصغير المعروف إعلاميا بطفل العسلية الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبيع "العسلية" في أحد شوارع مدينة المحلة الكبرى، بدار رعاية اجتماعية بشكل مؤقت، وذلك بعد تقييم حالته من قبل وحدة حماية الطفل.

وأكد المجلس أن القرار جاء ضمن إجراءات عاجلة لحماية الطفل بعد الكشف عن تعرضه للخطر، بناء على تقرير وحدة حماية الطفل بالمحلة الكبرى، والذي كشف أن الواقعة تندرج قانونا تحت بند أعمال التسول.

أسرة بديلة مأمونة

وأشار المجلس إلى أن البحث الاجتماعي جارٍ بشأن حالة أشقاء الطفل الثلاثة، لتحديد مدى تعرضهم للخطر، وما إذا كانوا بحاجة إلى الرعاية المؤسسية أو يمكن دمجهم ضمن كنف أسرة بديلة مأمونة.

والد الطفل استغله في بيع الحلوى

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن والد الطفل استغله في بيع الحلوى على الطرق العامة، ما يشكل انتهاك لحقوق الطفل ويعرضه لمخاطر متعددة.

وزارة الصحة بغزة: المئات معرضون للموت المحتم نتيجة الجوع

وزير الصحة: فريق عمل لمتابعة خطط تطوير وتحسين بيئة العمل بمستشفى "هرمل"

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من الاستغلال، وضمان حقهم في حياة كريمة وآمنة، تنفيذًا لأحكام قانون الطفل والدستور المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للطفولة والامومة القومي للطفولة الطفل الصغير المجلس القومى للطفولة والأمومة طفل العسلية قانون الطفل مدينة المحلة مدينة المحلة الكبرى وحدة حماية الطفل

مواد متعلقة

«100 يوم صحة» تقدم 5.47 مليون خدمة طبية مجانية خلال 4 أيام

وزير الصحة: فريق عمل لمتابعة خطط تطوير وتحسين بيئة العمل بمستشفى "هرمل"

هيئة الدواء: الطقس الحار يسبب الإصابة بحساسية العين والنزلات المعوية

الصحة توجه نصائح للمواطنين بشأن الطقس الحار وتحذر من ضربات الشمس

إجراء 2 مليون و783 ألف جراحة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

المجلس القومي للسكان يعلن عن وظائف جديدة بفروعه بالمحافظات

حملة «100 يوم صحة» تقدم 5 ملايين خدمة مجانية خلال 3 أيام

الإسعاف: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين حصيلة أولية لـ ضحايا عقار الساحل المنهار (صور)

الأكثر قراءة

موقف أحمد عبد القادر من الانتقال للحزم بعد موافقة الأهلي على بيعه

هيخرجوا في جنازة واحدة، وفاة معلم بحادث سير أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته ببني سويف

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

الأهلي يوافق على بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ 600 ألف دولار

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

التحقيق مع مصفف الشعر التائب في بلاغ أسماء جلال

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود

خدمات

المزيد

خلال 20 يوما، تحركات أسعار الذهب في الأسواق

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 19 يوليو 2025

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

سقوط إمبراطورية البلوجرز.. بعد القبض عليها.. قصة فيديو هدير عبد الرازق الجديد وعلاقته بنزيلات سجن النسا ! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب (فيديو)

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال إيران