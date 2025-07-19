قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إيداع الطفل الصغير المعروف إعلاميا بطفل العسلية الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبيع "العسلية" في أحد شوارع مدينة المحلة الكبرى، بدار رعاية اجتماعية بشكل مؤقت، وذلك بعد تقييم حالته من قبل وحدة حماية الطفل.

وأكد المجلس أن القرار جاء ضمن إجراءات عاجلة لحماية الطفل بعد الكشف عن تعرضه للخطر، بناء على تقرير وحدة حماية الطفل بالمحلة الكبرى، والذي كشف أن الواقعة تندرج قانونا تحت بند أعمال التسول.

أسرة بديلة مأمونة

وأشار المجلس إلى أن البحث الاجتماعي جارٍ بشأن حالة أشقاء الطفل الثلاثة، لتحديد مدى تعرضهم للخطر، وما إذا كانوا بحاجة إلى الرعاية المؤسسية أو يمكن دمجهم ضمن كنف أسرة بديلة مأمونة.

والد الطفل استغله في بيع الحلوى

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن والد الطفل استغله في بيع الحلوى على الطرق العامة، ما يشكل انتهاك لحقوق الطفل ويعرضه لمخاطر متعددة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من الاستغلال، وضمان حقهم في حياة كريمة وآمنة، تنفيذًا لأحكام قانون الطفل والدستور المصري.

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