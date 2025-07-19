السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزارة الصحة بغزة: المئات معرضون للموت المحتم نتيجة الجوع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أعداد غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من شتى الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين.

وحذرت بأن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم؛ نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.

وكانت أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة، عن سقوط  104 شهداء بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 37 من طالبي المساعدات.

واستشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب نادي المجمع الإسلامي جنوبي مدينة غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، باستشهاد 90 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في أرجاء قطاع غزة، بينهم 36 شخصا من طالبي المساعدات.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

وقالت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم السبت: إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

 

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

 

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إسرائيل جيش الاحتلال فلسطين غزة وزارة الصحة في غزة

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