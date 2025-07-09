الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يستضيف محاضرة "المدارس الفنية بين المعنى والقيمة"

د. محمد عبد السلام،
د. محمد عبد السلام، فيتو

 يستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، محاضرة بعنوان "المدارس الفنية بين المعنى والقيمة". 

ويأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي واختيارها عاصمة للثقافة والحوار لعام 2025. 

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تركز على فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والفنون البصرية.

وتقام المحاضرة، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظيم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بالقطاع، يلقيها الدكتور محمد عبد السلام، أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون بين مؤسسة صورة للفنون، ونادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمكتب الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُعقد المحاضرة اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بمقر مركز محمود سعيد للمتاحف الكائن في 6 شارع محمد باشا سعيد، جناكليس، الإسكندرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية مركز محمود سعيد للمتاحف قطاع الفنون التشكيلية المدارس الفنية بين المعنى والقيمة فن التصوير الفوتوغرافي الفنون البصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ بقطاع الصعيد

بدء إزالة العقارات الآيلة للسقوط في السيدة زينب (صور)

حقيقة حذف مها الصغير لعلاماتها التجارية بعد اتهامات سرقة تصميمات الحقائب

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

تطورات حالة طبيب مستشفى بني سويف الجامعي بعد واقعة الجرح الذبحي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية