مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يستضيف محاضرة "المدارس الفنية بين المعنى والقيمة"

يستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، محاضرة بعنوان "المدارس الفنية بين المعنى والقيمة".

ويأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي واختيارها عاصمة للثقافة والحوار لعام 2025.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تركز على فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والفنون البصرية.

وتقام المحاضرة، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظيم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بالقطاع، يلقيها الدكتور محمد عبد السلام، أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون بين مؤسسة صورة للفنون، ونادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمكتب الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُعقد المحاضرة اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بمقر مركز محمود سعيد للمتاحف الكائن في 6 شارع محمد باشا سعيد، جناكليس، الإسكندرية.

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