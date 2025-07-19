بعد تحديد موعد القرعة، نظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2025-2026

الدوري الممتاز، حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري، موعدا لإجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وتعد مسابقة الدوري المصري الممتاز، هي الأعرق والأكثر شعبية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، لاسيما في ظل سيطرة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، والمنتخب المصري على أغلب البطولات في القارة السمراء.

مثلث الرعب المصري يهيمن على القارة السمراء

وبعد حصول بيراميدز على بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي استطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

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نظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

وجاء قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط في الموسم المضي ليجعل نظام البطولة في الموسم المقبل مختلفًا تمامًا، وتستعرض فيتو في السطور التالية نظام بطولة الدوري المصري الجديد 2025-2026.

إلغاء الهبوط في الموسم الماشي رفع عدد أندية الدوري الممتاز إلى 21 فريقا، وهو ما دفع رابطة الأندية المصرية المحترفة لوضع إستثناء خاص بالموسم الجديد.

وسيقام الدوري الممتاز على مرحلتين، المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فرق 20 مباراة، وفي المرحلة الثانية (الدور الثاني) يتم تقسيم الفرق الـ21 إلى مجموعتين، الأولى (مجموعة التتويج) من 7 أندية يتنافسون على لقب الدوري، والثانية تضم 14 ناديًا يتنافسون على الهبوط (مجموعة الهبوط).

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موعد إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2025 - 2026، حيث تقرر رسميا إنطلاقها يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، وجاء تقديم الموعد حتى يتثني للاعبون خوض أكبر عدد من الجولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المُقبل، لاستئناف مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهي المُسابقة قبل انطلاق المونديال، لتوفير الوقت للمنتخب لإقامة مُعسكر إعداد للبطولة.

وتنتهي مسابقة الدوري وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الرابطة أحمد دياب بنهاية شهر مايو من العام المقبل 2026.

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