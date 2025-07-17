مصطفى محمد يشعل صراع الكبار في الدوري المصري.. الأهلي يسعى لتعويض رحيل وسام أبو علي المنتظر.. بيراميدز يفتح خزائنه لإغراء اللاعب.. وترقب زملكاوي

أشعل مصطفى محمد نجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، صراعا بين الكبار في الدوري المصري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اقتراب اللاعب من رحيله عن ناديه الفرنسي.

وبات مصطفى محمد متحمسا لفكرة الرحيل عن نانت الفرنسي، إذ يبدو أن المهاجم والنادي الفرنسي اتفقا على أن يكون الجميع منفتح للعروض الجديدة في الميركاتو الصيفي.

مصطفى محمد البديل الأمثل لـ وسام أبو علي في الأهلي

وفجرت قناة "أون سبورت" مفاجأة بشأن انتقال صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، إلى الأهلي، ليكون بديلًا للاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

واقترب اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل عن الأهلي إلى الدوري الأمريكي، وتحديدًا نادي كولومبوس كرو.

وتقدم كولومبوس كرو بعرض رسمي لضم اللاعب الفلسطيني مقابل 5.25 مليون دولار أمريكي مع نسبة 10 من إعادة البيع بخلاف 750 ألف دولار أمريكي.

وطلب الأهلي مبلغ 9.5 مليون دولار أمريكي بجانب 2.5 مليون دولار كبنود إضافية، ولكن الساعات الأخيرة شهدت تقاربًا في وجهات النظر بشأن رحيل اللاعب.

مصطفى محمد

بديل وسام أبو علي

وكشفت قناة "أون سبورت" عن دخول اللاعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي حسابات إدارة الأهلي لتدعيم الخط الأمامي حال رحيل وسام أبو علي عن صفوف الفريق.

وأوضحت أن آدم وطني وكيل اللاعب يتواجد، حاليًا، في مصر منذ 4 أيام للتفاوض بشأن انتقاله للدوري المصري مجددًا في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضين من الأهلي وبيراميدز.

وأشارت إلى أن الأهلي يرغب بضم مصطفى محمد، وبصدد تقديم عرض تاريخي من أجل حسم الصفقة رسميًّا.

وبحسب مصادر فإن مصطفى محمد لم يرفض الفكرة لكنه أخطر إدارة النادي الأهلي بأن الأولوية له هي الاستمرار في ملاعب القارة العجوز إذ إنه يأمل في انتقال إلى أحد الأندية الاوروبية أو الاستمرار في نانت.

مصطفى محمد

بيراميدز يحاول خطف مهاجم منتخب مصر

كما دخل نادي بيراميدز في الصورة بقوة للتعاقد مع مصطفى محمد، لاسيما وأن النادي السماوي لم يُبرم أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن.

ويستعد بيراميدز للدخول في جولة مفاوضات مع مصطفى محمد متسلحًا بإغراءات مادية كبيرة ربما تكون قادرة على إقناع مصطفى محمد بالعودة من جديد إلى الدوري المصري، حيث قال مصدر: «نادي بيراميدز استفسر من مسؤولي نانت عن طلباتهم المالية مقابل التنازل عن خدمات مصطفى محمد، ليأتي الرد بالموافقة على رحيله مقابل 6 ملايين يورو، أي ما يعادل بالمصري أكثر من 342 مليون جنيه».

وأضاف المصدر: «نادي بيراميدز أبلغ نادي نانت بأنهم حال الحصول على موافقة مصطفى محمد، على الانتقال إليه فإنه لا يمانع في التفاوض على القيمة المالية الذي يريدها النادي الفرنسي ولكن على سبيل التقسيط أو تقليل المبلغ مع وضع نسبة من عائد بيع اللاعب مستقبلا».

مصطفى محمد

أصوات في الزمالك للدخول على خط المفاوضات

بعد الأنباء المتداولة حول عدم الموافقة من جانب مصطفى محمد على العرض المقدم من النادي الأهلي تعالت أصوات من جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الإدارة البيضاء بالتحرك لإدارة مصطفى محمد إلى فريقه السابق، لكن يبدو أن رغبة جماهير الزمالك لن تكون سهلة المنال خاصة في ظل المقابل المادي الكبير المطلوب من جانب النادي الفرنسي من أجل السماح للاعب بالرحيل وهو ما لن يكون متاحًا لدى إدارة الزمالك في الوقت الحالي.

كما بدأت تحركات فردية من رجال أعمال مقربين من النادي قد تمهد الطريق لاتفاق مستقبلي، خصوصًا إذا تحسنت الأوضاع المالية داخل القلعة البيضاء.

مصطفى محمد

عرض يوناني لضم مصطفى محمد

كما ذكرت تقارير في الصحافة اليونانية ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية أن نادي باوك يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد وأنه أحد العناصر المطروحة والمطلوبة بقوة من جانب الإدارة الفنية في بلاد الإغريق.

لكن هذه التقارير اليونانية لم تتطرق إلى تحرك على المستوى الرسمي مع نادي نانت والمالك لعقد المهاجم الدولي مصطفى محمد.

3 عروض سعودية

تلقى مصطفى محمد أيضا 3 عروض سعودية من أندية تسعى لتعزيز هجومها بلاعب هداف وذو خبرة أوروبية، بينما العرضان الآخران وصلا من الدوري القطري، حيث تعتبر إمكانيات اللاعب الهجومية مناسبة لطبيعة اللعب في منطقة الخليج.

المصادر أكدت أن العروض ليست فقط من أندية متوسطة، بل من فرق تنافس محليًا وقاريًا، ما يجعل اللاعب في موقع تفاوض قوي، ويضع أي نادٍ يرغب في ضمه أمام تحديات مالية واضحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.