الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

الوكرة يضم البديل، خطوة جديدة تقرب حمدي فتحي من بيراميدز

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعب خط الوسط البرتغالي ويليام كارفاليو بالتراضي، وذلك قبل عام من نهاية عقده الذي كان يمتد حتى يونيو 2026. 

وجاء القرار بعد سبعة مواسم قضاها اللاعب مع الفريق، أصبح خلالها اللاعب الأجنبي الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ النادي، برصيد 223 مباراة.

ومن المنتظر أن ينضم كارفاليو إلى نادي الوكرة القطري لمدة موسمين، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية إسبانية، حيث سيكون بديلًا للاعب المصري حمدي فتحي، الذي اقترب بدوره من الانتقال إلى صفوف بيراميدز المصري.

وكان كارفاليو قد انضم إلى ريال بيتيس في صيف 2018 قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وشارك خلال مسيرته مع الفريق الأندلسي في عدد من البطولات المحلية والأوروبية، وسجل 11 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة. ورغم تعرضه لعدة إصابات خلال تلك الفترة، إلا أنه كان أحد الركائز الأساسية في تتويج الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا عام 2022.

رحيل كارفاليو يمثل نهاية مرحلة مهمة في مسيرة اللاعب البرتغالي، وبداية تحدٍ جديد في دوري نجوم قطر، حيث يأمل في تقديم إضافة قوية لفريق الوكرة.

 

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