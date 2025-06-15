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رياضة

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أصدر مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بعد التنسيق مع مسئولي رابطة الأندية المصرية قرارا، بتحديد موعد انتهاء الموسم الكروي المحلي رسميا، وذلك لعدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد.

عدم تكرار أزمة قيد زيزو

وشهد اجتماع الكرة الأخير مع مسئولي رابطة الأندية وممثلي أندية الدوري الممتاز، الاتفاق على عدم تكرار أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي في الموسم الجديد، حيث كان الزمالك يتمسك بأن عقد اللاعب ينتهي يوم 30 يونيو الجاري، في حين أكد اتحاد الكرة أن عقد زيزو ينتهي مع الزمالك بنهاية مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر.

إجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز، فيتو
اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز، فيتو

لائحة الموسم الجديد تحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

وشدد مصدر داخل اتحاد الكرة لفيتو، على أن لائحة الموسم الجديد، تتضمن بندا للنص على أن الموسم ينتهي بنهاية الدوري وكأس مصر وليس كأس الرابطة.

وأضاف المصدر: "موقف اتحاد الكرة بالسماح للنادي الأهلي بقيد زيزو عقب انتهاء كأس مصر قانوني، لكنه لا يرغب في حدوث حالة من الجدل والدخول في أزمات مع الأندية الموسم المقبل، لذلك طلب ضرورة وضع بند في اللائحة ينص على نهاية الموسم بنهاية الدوري وكأس مصر".

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