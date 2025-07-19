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رياضة

المقاولون العرب ينتظم في معسكر بالإسكندرية اليوم استعدادا للموسم الجديد

محمد مكي المدير الفني
محمد مكي المدير الفني بنادي المقاولون العرب

الدوري المصري، ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، اليوم السبت ولمدة  8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.

ويسافر فريق المقاولون اليوم السبت  إلى الإسكندرية لبدء المعسكر، ويستمر حتى السبت المقبل، وسيخوض خلاله ذئاب الجبل 5 مباريات ودية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة والقناة.

جاءت سلسلة المباريات الودية تلبية لرغبة المدير الفني محمد مكي في خوض مباريات قوية لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد شاملة، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق لتقديم موسم قوي يليق باسم المقاولون العرب، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن إدارة النادي مع الجهاز الفني يعملان على إبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف. 

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