أسامة ربيع يبحث سبل عقد شراكة مع مجموعة UW القبرصية (صور)

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة UW القبرصية وكيل خدمات الإصلاح والصيانة المعتمد لدى العديد من شركات الملاحة العالمية، بهدف بحث سبل التعاون المستقبلي لرفع تنافسية ترسانة بورسعيد البحرية وتحويلها لترسانة عالمية لبناء السفن وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز شخصيات الوفد

وضم الوفد فاسيليوس ديمترياديس مستشار مجموعة UW للشئون الاستراتيجية، وفانجيليس تسانجاريديس رئيس العمليات التنفيذي للمجموعة، كما حضر الاجتماع كل من المهندس أحمد البربري مدير إدارة الترسانات بالهيئة، والمهندس مجدي عبد الفتاح الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة M&Y للخدمات البحرية وهي الشركة المعنية بتسويق منظومة الإصلاح الخارجية بترسانة بورسعيد البحرية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز النقاط التى تم مناقشتها خلال اللقاء

وخلال الزيارة، بحث الجانبان إمكانية عقد شراكة لتطوير ترسانة بورسعيد البحرية وضخ استثمارات لتحويلها إلى ترسانة عالمية لبناء السفن وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتخريد.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنويع مصادر الدخل من خلال اتخاذ خطوات جادة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للعملاء ضمن سعيها للتحول لمركز عالمي لتقديم خدمات بناء الوحدات البحرية، وخدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

التعاون مع شركاء النجاح

وأعرب الفريق ربيع عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح والشركات الكبرى العاملة في مجال صيانة وإصلاح السفن، والاستفادة مما قد يثمر عنه هذا التعاون من نقل التكنولوجيا المتطورة، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، ورفع تنافسية ترسانات الهيئة لتصبح الوجهة المثلى عالميا لتقديم الخدمات بأعلى جودة وبتكلفة مناسبة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها تطوير ترسانة بورسعيد البحرية وتحويلها لوجهة عالمية لبناء السفن والوحدات البحرية المختلفة وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا من خلال سعيها لعقد شراكات خارجية وضخ مزيد من الاستثمارات لإضافة أنشطة وخدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل مثل نشاط إصلاح وصيانة الحاويات، وخدمات التخريد الأخضر باستخدام أحدث المنظومات.

من جانبه، أكد فاسيليوس ديمترياديس مستشار مجموعة UW للشئون الاستراتيجية أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لتطوير ترسانة بورسعيد البحرية لتصبح الوجهة الأنسب لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح بمفهوم متطور وصديق للبيئة يواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري.

وأشار مستشار مجموعة UW للشئون الاستراتيجية إلى ما تتمتع به ترسانة بورسعيد البحرية من مزايا عديدة على صعيد الموقع الجغرافي المتميز والإمكانيات المادية والبشرية بما يجعلها الوجهة العالمية الأنسب لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح بحوض البحر المتوسط.

ثم استعرض أفانجيليس تسانجاريديس رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة UW الأهداف العامة للتعاون المستقبلي مع قناة السويس لتطوير ترسانة بورسعيد البحرية من خلال تعزيز استخدام الميكنة في العديد من العمليات والارتقاء بكفاءة العنصر البشري ومراعاة المعايير البيئية ومفاهيم الاستدامة بما يتفق مع مبادئ الاقتصاد الأزرق واستراتيجية قناة السويس للتحول الأخضر.

فيما ثمن المهندس مجدي عبد الفتاح الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة M&Y للخدمات البحرية الخطوات الجادة التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتطوير منظومة الإصلاح الخارجي بترسانة بورسعيد البحرية والتي أثمرت عن جذب العديد من عمليات الإصلاح لكبرى الخطوط الملاحية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، علاوة على انتهاج سياسات تسويقية تلائم متطلبات السوق واحتياجات العملاء.

في ختام الاجتماع تم التوافق على دراسة مقترح الشراكة وعقد لقاءات أخرى لمناقشة كافة الجوانب الفنية والاقتصادية.

جدير بالإشارة، أن مجموعة UW القبرصية تأسست عام 2000، وهي شركة متخصصة في مجال الوكالة لنشاط الصيانة والإصلاح وتعمل مع العديد من الشركات الملاحية الكبرى، يبلغ حجم عملياتها 240 عملية إصلاح سنويا، وتتسع قائمة عملائها لتشمل 300 عميل في مختلف أنحاء العالم.

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