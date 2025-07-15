الثلاثاء 15 يوليو 2025
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قناة السويس تشهد عبور أكبر حاملة سيارات بالعالم في رحلتها البحرية الأولى (صور)

حاملة السيارات العملاقة
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

 صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بقناة السويس شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور حاملة السيارات BYD XI'AN إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم  في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى إيطاليا. 

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معلومات عن السفينة العملاقة 

 يبلغ طول حاملة السيارات 219 مترا، وعرضها 37 مترا، فيما يبلغ غاطسها 10 أمتار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 9442 سيارة، وتحمل على متنها 7000 سيارة.

حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

 تتبع حاملة السيارات الخط الملاحي الصيني BYD، وهي أكبر شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، وتعد هذه الرحلة هي ثاني رحلات الخط الملاحي عبر قناة السويس بعد عبور حاملة السيارات BYD HEFEI  في 27 يونيو الماضي.

 

مؤشرات إيجابية للملاحة بالقناة 

 وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية لانتطام حركة عبور حاملات السيارات عبر قناة السويس وزيادة معدلات عبورها رغم التحديات الراهنة، مشيرا في هذا الصدد إلى توقع زيادة عدد الرحلات التابعة للخط الملاحي BYD بالإضافة إلى انتظام بعض العبورات التابعة للخط الملاحي  COSCO  ضمن الخدمات الملاحية بالتعاون مع شركة Neptune Lines، والتي تربط بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط، فضلا عن عبور رحلتين في إطار الخدمة الملاحية التابعة لشركة United Global Ro-Ro والتي تم اطلاقها في فبراير من العام الجاري للربط بين موانئ الشرق الأقصى من جهة وموانئ البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا من جهة أخرى. 

حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

رسالة طمئنة للمجتمع الملاحي

 وأكد الفريق ربيع أن عودة حاملات السيارات للعبور من قناة السويس تعد رسالة ثقة بأن قناة السويس ستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية من الشرق إلى الغرب، وأن العودة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة يعد أمرا حتميا ترتبط وتيرته بالأوضاع الراهنة والتحديات الجيوسياسية بالمنطقة، متوقعا زيادة حمولات حاملات السيارات العابرة للقناة في النصف الثاني من عام 2025 بما لا يقل عن 20% مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.

حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

من جهته، أكد الربان Rizwan Kapadi كابتن السفينة أن قناة السويس ستظل الممر الأقصر والأسرع والأكثر أمانا لحركة التجارة العالمية، لما تحققه من وفر في الوقت والمسافة، فضلا عن ارتفاع معايير السلامة البحرية وعامل الأمان الملاحي واستقرار الظروف المناخية عند الإبحار عبر القناة مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة السيارات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو


             

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