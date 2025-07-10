أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون في مشروعات التطوير العقاري

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لصالح العاملين بالهيئة، ودعم جهود المخطط العام لتنمية مدن القناة.

مراسم التوقيع على البروتوكول

قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلًا عن الهيئة، فيما وقع ممثلًا عن بنك مصر أحمد صبحي - رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك.

جانب من مراسم توقيع البروتوكول، فيتو

جانب من مراسم توقيع البروتوكول، فيتو

بنك مصر يروج لمشروعات التسويق العقارى لهيئة قناة السويس

وبمقتضى بروتوكول التعاون، يتولى بنك مصر تسويق وترويج مشروعات التطوير العقاري التابعة لهيئة قناة السويس والتي يتوافق عليها الطرفين وذلك لإقامة مشروعات سكنية وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق الخدمية اللازمة، بما يضمن حسن الاستغلال وتعظيم القيمة السوقية والتسويقية لأصول الهيئة، وبما يتفق مع استراتيجية الهيئة 2030 والتي تستهدف أحد محاورها الرئيسية تعظيم الاستفادة من الأصول.

كما تنص بنود البروتوكول على تقديم البنك التسهيلات اللازمة وفق نظم التمويل العقاري المتاحة لدى البنك للمشترين المحتملين للعقارات الذين تنطبق عليهم شروط التمويل.

جانب من مراسم توقيع البروتوكول، فيتو

جانب من مراسم توقيع البروتوكول، فيتو

من جانبه، رحب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالشراكة مع بنك مصر أحد أكبر البنوك الوطنية، في إنشاء مشروعات سكنية متكاملة وحديثة وفق أفضل معايير البناء الحديثة، وتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة لتوفير أفضل سُبل السكن والمعيشة، وذلك ضمن جهود الاستغلال الأمثل لأصول الهيئة وتعظيم قيمتها بالتوازي مع تحقيق التنمية العمرانية في منطقة القناة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية ملائمة للموظفين والعاملين بها وإتاحة تسهيلات في أنظمة السداد لتحقيق الرفاهية لجميع أبنائها، انطلاقًا من دورها المجتمعي في الارتقاء بمستوى المعيشة.

تطوير مشروعات التنمية العمرانية

من جهته، أعرب هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن سعادته بترسيخ أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس في تطوير مشروعات تنمية عمرانية مميزة، تسهم في تطوير مدن القناة التي تستحوذ على مكانة مهمة بمخطط التنمية للدولة المصرية، مؤكدًا استعداد بنك مصر لتقديم حزمة تسهيلات في السداد للعاملين بالهيئة من خلال أنظمة التمويل العقاري، وتوفير كافة سبل الدعم في سبيل تكليل جهود هذا التعاون بالنجاح. ومشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، والتزام البنك المستمر في دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطن المصري.

في ختام الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر على تفقد فرع بنك مصر بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.