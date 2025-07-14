رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون الثنائي مع السفير الإيفواري (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، السفير ألبرت ج. دولي سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

حرص الهيئة على تعزيز شراكتها

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز مشاركتها في دعم المشروعات التنموية في القارة الأفريقية في المجالات المرتبطة بتطوير الموانئ البحرية والتدريب.

جانب من اللقاء، فيتو

الهيئة تقدم منظومة خدمات متكاملة

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة لتقديم الخدمات البحرية والملاحية المختلفة، تدعمها قاعدة صناعية ضخمة عبر شركات وترسانات الهيئة التابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح شركة قناة السويس للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة في تطوير ميناء سرت الليبي وإعادة افتتاحه مرة أخرى للملاحة البحرية بعد ١٤ عاما من التوقف.

جاهزية الهيئة لبدء التعاون

وأعرب الفريق ربيع عن جاهزية الهيئة لبدء التعاون الجاد مع الجانب الإيفواري والمشاركة في مشروع تطوير ميناء أبيدجان أكبر الموانئ التجارية في منطقة غرب إفريقيا بما يدعم حركة الصادرات والواردات بالميناء بشكل عام ويساهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار على وجه الخصوص في ضوء علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين.

كما لفت إلى استعداد الهيئة لتقديم برامج تدريبية متقدمة للأطقم الفنية والربابنة والبحارة من الجانب الإيفواري من خلال أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وشدد رئيس الهيئة على التزام الهيئة الكامل بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمشروعاتها الخارجية وضمان إتمام الأعمال بجودة عالمية وسعر تنافسي ووقت قياسي، لافتا إلى وجود مباحثات مشتركة للتعاون مع العديد من الدول الإفريقية.

جانب من اللقاء، فيتو

من جانبه، عبر السفير ألبرت ج. دولي سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة عن تطلعه للتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس وتقديره لما تمتلكه من تاريخ عريق وخبرات متراكمة في المجال البحري وثقل على المستوي الإقليمي والدولي لإدارتها لأهم الممرات الملاحية العالمية.

وأوضح السفير الإيفواري أن كوت ديفوار تمتلك واجهة بحرية تمتد إلى 760 كيلو متر تسعى لاستغلالها من خلال تبني مشروعات تطوير عملاقة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتعزيز التبادل التجاري وخدمة حركة الصادرات للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها كوت ديفوار وعلى رأسها الكاكاو والكاجو والأناناس.

وأكد السفير الإيفواري بالقاهرة سعي بلاده للاستفادة مما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة وكفاءات بشرية في أعمال التكريك وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء الأرصفة والتدريب البحري وتحقيق الأهداف المرجوة من تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي، معربا عن ثقته في الخبرات المصرية وعمق الروابط التي تجمع البلدين.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على دراسة مشروع التطوير المقترح لميناء أبيدجان من خلال فريق عمل مشترك ثم عرض التوصيات على وزارة النقل والمواصلات الإيفوارية يعقبها التوافق على الخطوات التالية لتعزيز التعاون.

شملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية، ثم متحف قناة السويس.





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