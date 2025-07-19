قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR ضمن قافلة الجنوب (صور)

شهدت حركة الملاحة بـ قناة السويس، عبور سفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية.

معلومات عن رحلة السفينة

وتعد هذه الرحلة هي الرحلة العاشرة لسفن الحاويات التي عبرت قناة السويس بعد نجاح الحوافز والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة مؤخرا في جذبها للعبور مجددا عبر القناة، حيث يمنح المنشور رقم (3/ 2025) تخفيض بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق المنشور.

حاملة الحاويات، فيتو

تصدر حركة الملاحة

وتصدرت السفينة CMA CGM ZEPHYR التي ترفع علم مالطا حركة الملاحة من اتجاه الجنوب، ويبلغ طول السفينة 366 مترا، وعرضها 51 مترا، وغاطسها 53 قدم، وحمولتها الكلية 164 ألف طن، وتحمل على متنها 11800 حاوية مكافئة.

حاملة الحاويات، فيتو

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية واتخاذ كافة الآليات التي من شأنها الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة رغم توترات الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر عبر تبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة وتوفير خدمات بحرية ولوجيستية جديدة لم تكن تقدم من قبل تلائم متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة.

وأوضح الفريق ربيع أن الحوافز والتخفيضات الجديدة نجحت في استعادة 6 رحلات تابعة للخط الملاحي "CMA CGM" و4 رحلات تابعة للخط الملاحي "MSC" للعبور من القناة في خطوة تعكس تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور مجددا من قناة السويس فور استقرار الأوضاع بالمنطقة.

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