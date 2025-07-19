السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR ضمن قافلة الجنوب (صور)

حاملة الحاويات، فيتو
حاملة الحاويات، فيتو

شهدت حركة الملاحة بـ قناة السويس، عبور سفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية.

أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون في مشروعات التطوير العقاري

أسامة ربيع: هيئة قناة السويس حريصة على تفعيل التشاور مع العملاء لتلبية مطالبهم

 

معلومات عن رحلة السفينة 

وتعد هذه الرحلة هي الرحلة العاشرة لسفن الحاويات التي عبرت قناة السويس بعد نجاح الحوافز والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة مؤخرا في جذبها للعبور مجددا عبر القناة، حيث يمنح المنشور رقم (3/ 2025) تخفيض بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق المنشور. 

حاملة الحاويات، فيتو
حاملة الحاويات، فيتو

تصدر حركة الملاحة 

وتصدرت السفينة CMA CGM ZEPHYR التي ترفع علم مالطا حركة الملاحة من اتجاه الجنوب، ويبلغ طول السفينة 366 مترا، وعرضها 51 مترا، وغاطسها 53 قدم، وحمولتها الكلية 164 ألف طن، وتحمل على متنها 11800 حاوية مكافئة. 

حاملة الحاويات، فيتو
حاملة الحاويات، فيتو

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية واتخاذ كافة الآليات التي من شأنها الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة رغم توترات الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر عبر تبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة وتوفير خدمات بحرية ولوجيستية جديدة لم تكن تقدم من قبل تلائم متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة. 

وأوضح الفريق ربيع أن الحوافز والتخفيضات الجديدة نجحت في استعادة 6 رحلات تابعة للخط الملاحي "CMA CGM" و4 رحلات تابعة للخط الملاحي "MSC" للعبور من القناة في خطوة تعكس تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور مجددا من قناة السويس فور استقرار الأوضاع بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلاسل الإمداد قناة السويس الملاحة في قناة السويس أكبر حاملة حاويات بالعالم الملاحة الفريق أسامةربيع

مواد متعلقة

قناة السويس تشهد عبور أكبر حاملة سيارات بالعالم في رحلتها البحرية الأولى (صور)

أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون في مشروعات التطوير العقاري

توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري

أسامة ربيع: هيئة قناة السويس حريصة على تفعيل التشاور مع العملاء لتلبية مطالبهم

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

تأجيل نظر طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه بقضية شاليمار شربتلي

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية