ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للمرشحين لتولي منصب نائب رئيس جامعة

اختتم معهد إعداد القادة، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للمرشحين لتولي منصب نائب رئيس جامعة، والذي عقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، في إطار خطة الدولة لبناء كوادر جامعية قادرة على القيادة وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

وأكد الدكتور كريم همام أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل من القيادات الجامعية المؤهلة لتولي المناصب القيادية في الجامعات المصرية، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح همام أن البرنامج اعتمد على مناقشة موضوعات محورية تتعلق بالأمن القومي، الحوكمة، إدارة المخاطر والأزمات، ومكافحة الفساد، وغيرها من الموضوعات.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

التحديات الإقليمية التي تواجه الدولة المصرية

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير محاضرتين الأولى بعنوان التوعية وأسس الأمن القومي قدمها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حيث استعرض المفهوم الشامل للأمن القومي المصري وأبعاده المختلفة، والتحديات الإقليمية والداخلية التي تواجه الدولة، إضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية التي وضعتها مصر لتعزيز قدرتها الدفاعية والاقتصادية ضمن رؤية شاملة للتنمية.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

أما المحاضرة الثانية فجاءت بعنوان القضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة المخاطر والأزمات، ألقاها اللواء الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تناول أسس الشفافية والنزاهة ودور القيادات الجامعية في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن مواجهة الفساد تمثل أحد مرتكزات الأمن القومي للدولة، كما استعرض جهود الهيئة في وضع التدابير الرقابية والوقائية لضمان سلامة المال العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

واختتم البرنامج أعماله بتوجيه الشكر والتقدير لكافة المشاركين، مشيدًا بجهودهم وتفاعلهم الإيجابي خلال الجلسات التدريبية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تمكين القيادات الجامعية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة التحديات وصنع القرار الاستراتيجي بكفاءة عالية.

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