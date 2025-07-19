السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، تعرف على مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

6 أغسطس | مصر × كوريا الجنوبية - 6:30 مساء

7 أغسطس | مصر × البحرين - 6:30 مساء

9 أغسطس | مصر × اليابان - 6:30 مساء

ومن المقرر أن تضم قائمة المنتخب الوطني 18 لاعبا، على أن يتم تسجيل 16 لاعبًا في كل مباراة، من مباريات منتخب مصر في بطولة العالم.

وتلقى اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اعتذار منتخبي رومانيا وبولندا، عن عدم خوض مبارياته ودية مع المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، قبل انطلاق منافسات بطولة العالم.

4 حكام مصريين في بطولة العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قائمة الحكام المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للناشئين، خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

وشهد قرار الاتحاد الدولي اختيار 44 حكما من بينهم 4 مصريين، وهم:

الطاقم الأول: هايدي السعيد - ياسمينا السعيد.

الطاقم الثاني: محمود البلتاجي - حمدي ناصر.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة:  صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين طارق محروس مصر البحرين

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

كرة اليد، مواجهات منتخب الناشئين في بطولة العالم بالقاهرة

كرة اليد، برشلونة يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية بالقاهرة

كرة اليد، مدرب الأهلي يهدد بالرحيل ويتهم النادي بالتقصير

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

تأجيل نظر طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه بقضية شاليمار شربتلي

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية