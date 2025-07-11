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رياضة

كرة اليد، 4 حكام مصريين في بطولة العالم للناشئين بالقاهرة

هايدي السعيد وياسمينا
هايدي السعيد وياسمينا السعيد، فيتو

كرة اليد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قائمة الحكام المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للناشئين، خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

وشهد قرار الاتحاد الدولي اختيار 44 حكما من بينهم 4 مصريين وهم:

الطاقم الأول: هايدي السعيد - ياسمينا السعيد

الطاقم الثاني: محمود البلتاجي - حمدي ناصر

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو

المجموعة الثالثة:  صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا

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كرة اليد الاتحاد الدولي لكرة اليد هايدي السعيد ياسمينا السعيد محمود البلتاجي حمدي ناصر

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