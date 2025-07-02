الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك يتعاقد مع الفرنسي فرانك موريس لتدريب فريق كرة اليد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

توصل نادي الزمالك لاتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي فرانك موريس لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد رجال، خلفًا للإسباني فرناندو باربيتو، في خطوة تهدف لتعزيز الطموحات المحلية والقارية للنادي في الموسم الجديد.

سيرة تدريبية مميزة لموريس

يمتلك فرانك موريس، المولود في 10 ديسمبر 1971، سيرة تدريبية قوية، حيث سبق له تدريب نادي دانكيرك الفرنسي، كما تولى قيادة فريق نيم الفرنسي من عام 2014 حتى 2022.
 

موريس لم يكن الخيار الأول

كشف مصدر داخل النادي أن موريس لم يكن المرشح الأول، بل جاء بعد فشل المفاوضات مع ثلاثة مدربين، هم الأرجنتيني ميلانو، الإسباني فيرنانديز، والأيسلندي ستوري ستين، لأسباب تتعلق بالمقابل المادي أو اللغة.

راتب مناسب وحسم للجدل

وأكد المصدر الزمالك ان فرانك موريس اختار في النهاية لملاءمة راتبه لميزانية النادي، حيث سيتقاضى المدرب الفرنسي نحو 7 آلاف يورو شهريًا، وهو ما حسم الجدل رغم بعض التخوفات من مغادرة النمط التدريبي الإسباني.

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