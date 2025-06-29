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رياضة

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على ألمانيا في الشوط الأول

مباراة مصر وألمانيا،
مباراة مصر وألمانيا، فيتو

كرة اليد، تقدم المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة (15-11)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا على تحديد المركز الخامس ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

وتقام مباراة مصر أمام ألمانيا في الـ3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يخسر في ربع النهائي

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، أمام نظيره  البرتغالي في المباراة التي جمعت بينهما الخميس، في الدور ربع النهائي من مونديال الشباب.

مشوار منتخب مصر في المونديال

وخاض منتخب مصر حتى الآن 7 مباريات، حقق الفوز في خمسة منها وخسر مباراتين أمام منتخبي ألمانيا والبرتغال.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

الدور ربع النهائي

مصر (26) - (30) البرتغال

دور تحديد المراكز

مصر (33) - (30) سلوفينيا

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كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد مجدي أبو المجد منتخب ألمانيا بطولة العالم للشباب

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