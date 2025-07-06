كرة اليد، تدعيم زملكاوي وتراجع أهلاوي يهدد مسيرة التفوق

كرة اليد، أعلن مسئولو قطاع كرة اليد بالنادي الأهلي حالة الطوارئ، لإنقاذ الموسم الجديد، بعد رحيل عدد كبير من النجوم أبرزهم عبد الرحمن فيصل وأحمد عادل.

وفشل مسئولو الأهلي حتى الآن في إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد، وهو ما يهدد طموح القلعة الحمراء في استمرار فرض السيطرة على البطولات المحلية والقارية.

وشهدت الساعات الأخيرة، تفوق الزمالك على الأهلي في ملف التعاقد مع لاعب سبورتنج بيجاد مروان رجب، والذي يلعب في مركز الدائرة، ليعلن الفريق السكندري بشكل رسمي انتقال اللاعب للقلعة البيضاء بعد اتفاق على مقابل مادي ولاعب بديل.

وفي المقابل يقوم الزمالك حاليا ببناء فريق قوي من خلال تدعيمات بعدد من اللاعبين المميزين، والتعاقد مع مدير فني فرنسي صاحب مسيرة مميزة أوروبيا وعالميا، من أجل تعويض خيبات الموسم الماضي والذي خسر فيه الزمالك كل البطولات التي شارك بها لحساب الأهلي.

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