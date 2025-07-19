السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي بعد حادث تصادم بالقليوبية (صور)

تصادم ربع نقل بمقطورة
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي في اتجاه القاهرة، وذلك عقب تعرضها للتعطل نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارة ربع نقل أسفل سلم المشاة بقها. 

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابات جنوب أفريقيا ساسبو لتعزيز السياحة بالقناطر الخيرية

وكان مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا بوجود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي عند مدينة قها، تم إبلاغ قسم شرطة قها وهيئة الإسعاف، وتبين تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارة ربع نقل أسفل سلم المشاة  بقها.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن عدم وجود أي إصابات بشرية.

وتم التعامل مع آثار التصادم ورفع السيارتين من نهر الطريق، وإعادة فتح الطريق الزراعي أمام حركة المرور بعد وقت قصير من الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم ربع نقل بمقطورة علي الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة علي الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة علي الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة علي الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة علي الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة علي الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة علي الزراعي بالقليوبية، فيتو 
تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة قها محافظ القليوبية محافظة القليوبية بنها الزراعي الطريق الزراعي

مواد متعلقة

عودة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بعد حادث كوبري طوخ (فيديو وصور)

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

تحرك كوبري مشاة بطوخ بعد اصطدام سيارة نقل به والمرور يغلق الطريق الزراعي (صور)

محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان إلى موقع حريق أرض الكلية بالخانكة (صور)

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

تأجيل نظر طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه بقضية شاليمار شربتلي

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية