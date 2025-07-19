إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي بعد حادث تصادم بالقليوبية (صور)

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي في اتجاه القاهرة، وذلك عقب تعرضها للتعطل نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارة ربع نقل أسفل سلم المشاة بقها.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا بوجود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي عند مدينة قها، تم إبلاغ قسم شرطة قها وهيئة الإسعاف، وتبين تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارة ربع نقل أسفل سلم المشاة بقها.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن عدم وجود أي إصابات بشرية.

وتم التعامل مع آثار التصادم ورفع السيارتين من نهر الطريق، وإعادة فتح الطريق الزراعي أمام حركة المرور بعد وقت قصير من الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

تصادم ربع نقل بمقطورة على الزراعي بالقليوبية، فيتو

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