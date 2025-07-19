إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بـ"سوزوكي" بطريق نوي شبين القناطر

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي، وقع على طريق نوي – شبين القناطر، أمام محطة الوقود بعد المحكمة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق نوي – شبين القناطر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبيَّن حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكَّن رجال المرور من رفع السيارتين وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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