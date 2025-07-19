السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق بمطعم مشويات في كفر شكر بالقليوبية

حريق مطعم بكفر شكر،
حريق مطعم بكفر شكر، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم مشويات أسفل عقار سكني بمدينة كفر شكر، دون وقوع أي خسائر بشرية.

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابات جنوب أفريقيا ساسبو لتعزيز السياحة بالقناطر الخيرية

السيطرة على حريق بمطعم مشويات بكفر شكر دون إصابات

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل المطعم، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع في مدخنة المطعم، وامتد جزئيًّا قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه بالكامل، ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

وتم تنفيذ أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية محافظة القليوبية كفرشكر القليوبية حريق مطعم بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابات جنوب أفريقيا ساسبو لتعزيز السياحة بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتابع الحصاد الأسبوعي لمبادرة معًا بالوعي نحميها

محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان إلى موقع حريق أرض الكلية بالخانكة (صور)

صحة القليوبية تضبط طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بشبرا الخيمة

الأكثر قراءة

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

أحمد مجاهد يكشف سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبو علي

اندلاع حريق هائل بالكويت وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية