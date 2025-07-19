حريق بمطعم مشويات في كفر شكر بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم مشويات أسفل عقار سكني بمدينة كفر شكر، دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق بمطعم مشويات بكفر شكر دون إصابات

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل المطعم، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع في مدخنة المطعم، وامتد جزئيًّا قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه بالكامل، ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

وتم تنفيذ أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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