أعلنت محافظة القليوبية عن غلق كوبري طوخ للمشاة على الطريق الزراعي بعد تعرضه للتحرك من مكانه أمس الجمعة نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل تحمل معدة ثقيلة به ما تسبب في توقف الطريق في المنطقة ما يقرب من 7 ساعات.

غلق كوبري طوخ على الطريق الزراعي أمام حركة المشاة



أصدر المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية تعليمات إلى مسئولي مجلس مدينة طوخ بغلق سلالم كوبري طوخ للمشاة وعدم استخدامه حتى يتم فحص سلامة المشاية واتخاذ إجراءات الإصلاح، حيث من المقرر أن يتولى مهندس استشاري من كلية الهندسة ولجنة مصاحبة له من المحافظة ووزارة النقل والطرق فحص الكوبري وتحديد مدى سلامته إنشائيا وما يحتاجه من إصلاحات وحجم الأضرار للبدء فورا في تنفيذها وإعادة الحركة عليه.

في سياق متصل شهدت منطقة حادث تحريك كوبري طوخ للمشاة انتظام حركة المرور علي الطريق الزراعي في الاتجاهين من والي القاهرة لم تشهد حركة السيارات أي مشكلات مرورية منذ فتح الطريق أمس الجمعة عقب سحب السيارة التي اصطدمت بجسم الكوبري.

وكان الحادث قد تسبب في تحريك الكوبري من مكانه وقطع الطريق جزئيًا، دون وقوع إصابات، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بسرعة وتم تحويل خط سير السيارات لتسهيل الحركة.

وأشرف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على عملية رفع آثار الحادث وإصلاح الجزء المتضرر من الكوبري، موجهًا بسرعة إعادة فتح الطريق وضمان سلامة المنشآت الإنشائية.

وأكدت الجهات المعنية أنه تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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