رسالة واتس آب كلمة السر في انهيار مفاوضات برشلونة ونيكو ويليامز

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رسالة عبر تطبيق واتس آب كانت السبب المباشر في انهيار مفاوضات انتقال نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن فيليكس تاينتا، وكيل أعمال ويليامز، يتمتع بنفوذ واسع في إقليم الباسك، ويعد من الشخصيات المقربة من عائلة اللاعب، إذ يدير أيضًا أعمال عدد من لاعبي أتلتيك بيلباو، أبرزهم إيناكي ويليامز، يراي ألفاريز، ونيكولاس سيرانو.

وكان تاينتا أعاد فتح باب المفاوضات مع برشلونة من خلال اجتماع جمعه بالمدير الرياضي للنادي الكتالوني، ديكو، لكن تغير موقف برشلونة لاحقًا تجاه الوكيل تسبب في تعقيد المفاوضات.

وفي حين أبدى تاينتا مرونة ملحوظة في بداية المحادثات، بدأت الطلبات تتزايد تدريجيًا، ما أوقف زخم الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أنه كان من المتوقع أن تُكلف العملية مبلغًا مماثلًا لما طُرح للتعاقد مع لويس دياز نجم ليفربول، في ظل الاجتماعات المتكررة بين ديكو والوكيل لدفع المفاوضات قدمًا.

ومع تزايد الغموض، بدأ القلق يتسلل إلى أروقة برشلونة، خاصة وأن موعد الفحص الطبي في أحد مستشفيات المدينة قد تم تحديده مسبقًا. وخلال تلك المرحلة، ألقى النادي الكتالوني باللوم على وكيل اللاعب، معتبرًا أنه يعرقل الصفقة.

وهنا، لجأ أحد مسؤولي برشلونة إلى التواصل المباشر مع نيكو ويليامز عبر رسالة على تطبيق "واتس آب"، كتب فيها: "تخل عن تاينتا، وتعاون مع خورخي مينديز أو بيني زهافي".

لكن هذه الرسالة سرعان ما وصلت إلى عائلة ويليامز، وأثارت غضبًا عارمًا داخل محيط اللاعب، ما دفعه إلى اتخاذ قرار نهائي بإلغاء التفاوض مع برشلونة، وتوقيع عقد جديد مع أتلتيك بيلباو بعد ساعات فقط من الرسالة.

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