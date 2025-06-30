تطور مفاجئ في صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انضمام نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو، إلى برشلونة مهددة بالفشل، رغم التوصل لاتفاق في وقت سابق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، توقفت المفاوضات بين إدارة نادي برشلونة ووكيل ويليامز في الأيام الأخيرة، ما أثار القلق والاستياء داخل مكاتب البارسا، بسبب المطالب المرتفعة التي قدمها وكيل اللاعب مؤخرا.

وكانت الأطراف توصلت الأسبوع الماضي لاتفاق شفهي حول مدة العقد 6 مواسم والراتب، مستندين إلى الاتفاق السابق الذي تم الصيف الماضي، إلا أنه بمجرد الانتقال لصياغة هذا الاتفاق في عقود رسمية، تعثرت المفاوضات بشكل مفاجئ نتيجة تشدد وكيل اللاعب.

وقالت الصحيفة: "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التعثر يعود لإصرار اللاعب، عبر وكيله، على فرض شروط صارمة وضمانات واضحة تتعلق بتسجيله في قائمة الفريق، وهي مطالب يعتبرها برشلونة حاليًا غير مقبولة ولم تطرح خلال المباحثات الأولية".

ويرتبط هذا التشدد بمخاوف اللاعب من تكرار سيناريو تأخر تسجيل لاعبين آخرين مثلما حدث مع داني أولمو وباو فيكتور، حيث أكد وكيله أنه لا يريد التعرض لوضع مشابه، ويسعى لإدراجه في العقود بصيغة إلزامية.

ورغم أن برشلونة قدم أقصى درجات الطمأنينة لنيكو ويليامز بشأن تطور وضعية "اللعب المالي النظيف" وقدرة النادي على تسجيله رسميًا، إلا أن هذه الضمانات لا تبدو كافية حتى الآن لإقناع اللاعب ووكيله.

هذا الموقف لم يلق استحسان مسؤولي النادي الكتالوني الذين يرون أن حدة المطالب تصاعدت بشكل غير مفهوم مقارنة بالمحادثات الأولى، حين أبدى اللاعب ثقة كاملة بقدرة برشلونة على الوفاء بالتزاماته.

على صعيد متصل، يواصل أتلتيك بيلباو الضغط لمراقبة قدرة برشلونة على تسجيل اللاعب، حيث عقد النادي اجتماعًا رسميًا مع رابطة الليجا الأسبوع الماضي، كشف عنه في بيان رسمي، تضمن أيضًا انتقادات موجهة إلى ديكو، المدير الرياضي للبارسا، بعدما أقر في مقابلة مع صحيفة "لا فاجارديا" باهتمام النادي بضم نيكو ويليامز وعقد لقاء مع وكيله في هذا الصدد.

من جهته، يراقب بايرن ميونخ تطورات موقف اللاعب عن كثب، ولا يزال يحاول إقناع ويليامز بالانتقال إلى صفوفه رغم معرفته بأن خيار برشلونة هو المفضل لدى اللاعب.

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