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رياضة

أول تعليق من نيكو ويليامز بعد التجديد لأتلتيك بلباو (فيديو)

نيكو ويليامز،فيتو
نيكو ويليامز،فيتو

أعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد لاعبه نيكو ويليامز، وذلك بعد الوصول لاتفاق بين الطرفين على استمرار اللاعب داخل النادي في السنوات المقبلة.

وقال نيكو ويليامز بعد التجديد: “عندما يتعين اتخاذ القرارات، فإن ما يهم بالنسبة لي هو القلب. أنا حيث أريد أن أكون، مع عائلتي، هذا هو منزلي”. 

وأكد نادي أتلتيك أن "هذا العرض الأخير للولاء يمثل علامة فارقة في تاريخ الأحمر والأبيض.. خطوة نيكو ويليامز إلى الأمام في مواجهة العروض الهائلة تشكل نجاحًا باهرًا لنادي أتلتيك، وهو فوز حقيقي لنادي أتلتيك".

وأكدت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية، بن نيكو ويليامز يقترب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء تجديد عقد نيكو ويليامز مع نادي أتلتيك بلباو بعقد طويل الأمد حتى عام 2035.

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