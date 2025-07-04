أول تعليق من نيكو ويليامز بعد التجديد لأتلتيك بلباو (فيديو)

أعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد لاعبه نيكو ويليامز، وذلك بعد الوصول لاتفاق بين الطرفين على استمرار اللاعب داخل النادي في السنوات المقبلة.

وقال نيكو ويليامز بعد التجديد: “عندما يتعين اتخاذ القرارات، فإن ما يهم بالنسبة لي هو القلب. أنا حيث أريد أن أكون، مع عائلتي، هذا هو منزلي”.

وأكد نادي أتلتيك أن "هذا العرض الأخير للولاء يمثل علامة فارقة في تاريخ الأحمر والأبيض.. خطوة نيكو ويليامز إلى الأمام في مواجهة العروض الهائلة تشكل نجاحًا باهرًا لنادي أتلتيك، وهو فوز حقيقي لنادي أتلتيك".

🗣️ نيكو ويليامز:



عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، بالنسبة لي، أهم شيء هو أن تستمع إلى قلبك



أنا في المكان الذي أريد أن أكون فيه، مع شعبي



هذا هو منزلي https://t.co/3UrGHmqbYx pic.twitter.com/3aBXMQIrXy — FCB World (@forcabarca_ar) July 4, 2025

وأكدت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية، بن نيكو ويليامز يقترب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء تجديد عقد نيكو ويليامز مع نادي أتلتيك بلباو بعقد طويل الأمد حتى عام 2035.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.