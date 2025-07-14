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رياضة

برشلونة يلجأ للخيار الثالث بعد فشل صفقة نيكو ويليامز

برشلونة
برشلونة

 كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، بدأ تحركاته في سوق الانتقالات، لتعويض ضياع صفقة الجناح نيكو ويليامز، عقب تجديد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى عام 2035.

وأصبحت الخيارات الرئيسية المطروحة أمام خوان لابورتا رئيس برشلونة، وديكو المدير الرياضي، هي  لويس دياز لاعب ليفربول وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

ويعد نجم ليفربول، الخيار الأغلى، إذ يتابعه بايرن ميونخ عن كثب، ويطالب الريدز بنحو 80 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الكولومبي، وهو رقم يتجاوز قدرات برشلونة المالية، رغم رغبة اللاعب في ارتداء القميص الكتالوني.

 

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يدرس خيارات بديلة في مركز الجناح، بسبب التعقيدات التي ترافق صفقتي دياز وراشفورد.

وأشارت إلى أن برشلونة أعاد اهتمامه بماسون جرينوود نجم مارسيليا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان المهاجم الإنجليزي قد تألق قبل موسمين مع خيتافي، معارًا من مانشستر يونايتد، وحاول برشلونة التعاقد معه دون جدوى.

وفي الصيف الماضي، انتقل جرينوود إلى مارسيليا مقابل 26 مليون يورو، ليعود مستواه للتصاعد.

ويُعتبر جرينوود، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد قادة مارسيليا خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 22 هدفًا في جميع المسابقات.

وتبلغ قيمة جرينوود السوقية 40 مليون يورو، مما يجعله خيارا بديلا محتملا لراشفورد ولويس دياز.

ورغم اعتياد جرينوود على اللعب في الجناح الأيمن، إلا أنه يملك القدرة للعب في الجهة اليسرى أو حتى في مركز صانع الألعاب.

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