قيود مالية تمنع برشلونة من زيادة عرض شراء دياز

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لا يعتزم المضي قدمًا في أي مغامرة مالية لضم النجم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، رغم اعتباره الخيار الأول لدعم الجهة اليسرى في مشروع المدرب هانز فليك.

ويحظى دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، بإعجاب واضح من المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، بالإضافة إلى قبوله الفني من هانز فليك.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أبدى اللاعب رغبة صريحة في ارتداء قميص برشلونة، وبدأ بالفعل في الضغط على إدارة ليفربول للرحيل، بسبب شعوره بعدم التقدير المالي، خاصة مع تبقي عامين فقط في عقده.

ورغم ذلك، تواجه الصفقة عدة تعقيدات، أبرزها الرفض القاطع من ليفربول للتفريط في خدمات اللاعب، وهو ما تم إبلاغه صراحة للأندية المهتمة، رغم العروض التي وصلت بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا المفاجئة كانت ضربة موجعة لليفربول، ما زاد من تمسكه بدياز، كما أن دخول أندية أخرى على خط الصفقة، أبرزها بايرن ميونخ، زاد الأمور تعقيدًا.

ويعد النادي البافاري المنافس الأبرز لبرشلونة، بعدما تقدم بعرض رسمي تجاوز 67 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض من إدارة "الريدز".

في الوقت نفسه، يسعى ليفربول لتدعيم خطه الهجومي بصفقات جديدة، حيث دخل في مفاوضات مع لاعبين مثل رودريجو جويس، ألكسندر إيزاك، وهوجو إكيتيكي، دون أن يتمكن حتى الآن من إغلاق أي صفقة.

وتبقى عقبة اللعب المالي النظيف عائقًا إضافيًا أمام برشلونة، إذ لا يزال النادي غير خاضع لقاعدة "1:1"، ما يفرض عليه قيودًا مالية تمنعه من تقديم عرض يتجاوز حاجز الـ60 مليون يورو.

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