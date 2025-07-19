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رياضة

خطوة حاسمة من ميلان قبل التعاقد مع ظهير ألميريا

ميلان
ميلان

كشفت تقارير أن نادي ميلان الإيطالي أرسل طاقما طبيا إلى برشلونة لإجراء فحوصات على مارك بوبيل، ظهير ألميريا، قبل بدء التفاوض للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي. 

ويبحث الروسونيري عن ظهير أيمن جديد، بعد أن استغنى هذا الصيف عن خدمات كايل ووكر، وديفيد كالابريا، وأليساندرو فلورينزي.

وأكدت كل من صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن نتائج الفحوصات كانت مطمئنة بخصوص حالة الركبة التي خضع اللاعب لجراحة فيها عام 2023، وهي الإصابة التي تسببت في فشل انتقاله إلى أتالانتا في أغسطس 2024.


وبات القرار الآن بيد إدارة ميلان لتحديد إذا كانت ستتقدم بعرض رسمي لنادي ألميريا، الذي يطالب بمبلغ يُقدّر بحوالي 15 مليون يورو للتخلي عن بوبيل.

يذكر أن مارك بوبيل يحظى أيضا باهتمام من قبل يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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