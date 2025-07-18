ميلان يسعي لإنقاذ هويلوند من موسم النسيان في مان يونايتد

أصبح الدنماركي هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، هدفًا مفاجئًا للغريم التقليدي في المدينة، نادي ميلان بعد أشهر من ارتباط اسمه بنادي إنتر.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد تواصل مسؤولو ميلان خلال الـ24 ساعة الماضية مع إدارة مانشستر يونايتد، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع هويلوند خلال الميركاتو الصيفي.

وكان إنتر أبدى اهتمامًا طويل الأمد بالمهاجم الشاب، قبل أن يصرف النظر عن الصفقة نهائيًّا بعد ضم أنجي يوان بوني من بارما، وتثبيت الثقة في المهاجم الواعد بيو إسبوزيتو.

وأشار دي مارزيو إلى أن ميلان يبحث عن مهاجم يتمتع بالقوة البدنية والتمركز داخل منطقة الجزاء، لقيادة هجوم الفريق في عهد المدرب الجديد ماسيميليانو أليجري، معتبرًا أن هويلوند يُعد خيارًا مناسبًا تمامًا للمشروع الجديد في "سان سيرو".

ويمتلك هويلوند تجربة سابقة ناجحة في الدوري الإيطالي، حيث تألق مع أتالانتا قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها 77.8 مليون يورو، إلى جانب المكافآت.

لكن المهاجم الدنماركي عانى خلال موسمه الأول في "أولد ترافورد"، حيث سجل 10 أهداف فقط وقدم 4 تمريرات حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات.

واختتم التقرير بأن ميلان يسعى لضم هويلوند بنظام الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، في ظل رغبته في دعم الخط الأمامي بعنصر هجومي شاب وفعّال.

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