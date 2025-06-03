لاعب ألميريا الإسباني ينضم لكولومبيا لمواجهتي بيرو والأرجنتين

تصفيات أمريكا الجنوبية، أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم استبعاد المهاجم رافاييل سانتوس بوري من قائمة المنتخب الكولومبي لمباراتي بيرو، والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، وسيحل مكانه لويس خافيير سواريز لاعب ألميريا الإسباني.

وجاء في بيان الاتحاد:"رافاييل سانتوس بوري لن ينضم للمعسكر استعدادا للمباراتين المقررتين في الجولتين 15 و16 من تصفيات كأس العالم 2026".

وأوضح الاتحاد أن مكان مهاجم إنترناسيونال البرازيلي، سانتوس بوري، سيشغله لويس سواريز المنتمي لنادي ألميريا الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية الإسبانية.

ويشارك ألميريا حاليًا في ملحق الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث يواجه فريق أوفييدو يوم السبت 7 ويوم الأربعاء 11، ما يعني أن سواريز قد يغيب عن هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.

وفي حال تأهل ألميريا للدور التالي، سيواجه الفائز من مواجهة ميرانديس ضد راسينج سانتاندير.

واختتم البيان بالقول "المدرب والجهاز الفني واللاعبون يتمنون الشفاء العاجل لرافاييل والعودة سريعا إلى الملاعب".

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