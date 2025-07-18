ميلان يعلن التعاقد مع حارس فيورنتينا

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم، الجمعة، عن التوقيع رسميًا مع الحارس بيترو تيراتشيانو، قادمًا من نادي فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان رسمي أن تيراتشيانو، البالغ من العمر 35 عامًا، وقع عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد حتى 30 يونيو 2027، وفقًا لشروط محددة في العقد.

ويُعد الحارس المخضرم إضافة قوية للروسونيري بخبرته الطويلة في الدوري الإيطالي، حيث بدأ مسيرته في قطاع الشباب بنادي أفيلينو، قبل أن يلعب لاحقًا لأندية نوتشيرينا، ميلاتسو، كاتانيا، إمبولي، وأخيرًا فيورنتينا، الذي خاض معه 156 مباراة رسمية.

وسيرتدي بيترو تيراتشيانو القميص رقم 1 مع نادي ميلان خلال الموسم المقبل.

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