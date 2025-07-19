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موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

إنتر ميامي
إنتر ميامي

يستعد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي لمواجهة صعبة أمام نيويورك ريد بولز، فجر غد الأحد على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2025.

وتلقي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، خسارة قاسية أمام سينسيناتي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ليتذوق مرارة أول خسارة بعد عودته من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة نيويورك ريد بولز ضد إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 

وتنطلق مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 غدا الأحد 20 يوليو 2025 على ملعب ريد بول أرينا في الثانية والنصف صباحًا (02:30) بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV+، وهي الطريقة الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي نيويورك ريد بولز ثامنًا بـ33 نقطة، علمًا بأن إنتر ميامي لعب 3 مباريات أقل.

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