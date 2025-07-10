بثنائية ميسي، إنتر ميامي يضمد جراح مونديال الأندية بالفوز على نيو إنجلاند (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه نيو إنجلاند ريفولوشن بنتيجة "2-1"، في المباراة التي جمعت الفريقين، فجر اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الأمريكي، على ملعب جيليت ستاديوم.

وواصل ميسي تعويض إحباط الخروج المُبكر من بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ليسجل للمباراة الرابعة على التوالي.

وبعد توديع كأس العالم للأندية 2025 من ثمن النهائي على يد باريس سان جيرمان، تمكن إنتر ميامي من تحقيق فوز كبير في المباراة الماضية على مونتريال إمباكت.

وفي مواجهة اليوم، أحرز ميسي هدفين في الدقيقتين الـ27 والـ38 ليقود ميامي للفوز "2-1"، بينما قلص كارلس جيل الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ80.



وسجل ميسي هدفه الأول من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

GOOOOOOOOOAL LEO MESSSSSO



هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/zjknf5anJE — Messi World (@M10GOAT) July 10, 2025

بينما أحرز الثاني من مرتدة سريعة وتمريرة بينية حصل عليها ليسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

المباراة القادمة لإنتر ميامي ستكون على أرضه أمام ناشفيل يوم السبت الـ12 من يوليو.



ميسي سجل 14 هدفًا في مباريات الدوري الأمريكي هذا الموسم، و20 هدفًا في جميع المسابقات خلال عام 2025، كما يُعد الهداف التاريخي لإنتر ميامي بـ54 هدفًا منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2023.

ويُعتبر نيو إنجلاند الفريق الوحيد الذي سجل في مرماه ميسي "هاتريك" في مسيرته بالدوري الأمريكي.

فقد أحرز ثلاثية على أرضه في ختام موسم الدوري بتاريخ الـ19 من أكتوبر 2024، ليقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين وتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط بواقع 74 نقطة في موسم واحد.

ويمتلك ميسي في مسيرته 59 "هاتريك" على مستوى الأندية والمنتخب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.