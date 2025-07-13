شاهد.. أهداف مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي

قاد ليونيل ميسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي لتحقيق فوز مهم على حساب ناشفيل بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الأمريكي.

وأقيمت المباراة صباح اليوم الأحد، على ملعب "Chase" في مدينة "ميامي" في ولاية "فلوريدا" الأمريكية بحضور أكثر من 21 ألف متفرج.

أهداف مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول بين إنتر ميامي وناشفيل.

وفي الشوط الثاني، أدرك ناشفيل التعادل مبكرًا في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب، هاني مختار صاحب الجنسية الألمانية والأصول السودانية.

ولكن في الدقيقة 62، عاد ليونيل ميسي من جديد ليسجل هدف إنتر ميامي الثاني وهو هدف الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة.

وبهذه النتيجة وصل إنتر ميامي إلى المركز الخامس في ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة.

ويتبقى 3 جولات مؤجلة لصالح كتيبة المدرب، خافيير ماسكيرانو، والفارق بينه وبين الصدارة 5 نقاط فقط والتي يحتلها نادي فيلادلفيا يونيون.

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