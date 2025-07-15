ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام سينسيناتي بالدوري الأمريكي

الدوري الأمريكي، يلتقي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مضيفه سينسيناتي، على ملعب "تي كيو إل" فجر الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2025.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام سينسيناتي



حراسة المرمى: أوستاري

خط الدفاع: ألبا - ألين - لوجان - ويجاندت

خط الوسط: سيجوفيا - بوسكيتس - ريدوندو - أليندي

خط الهجوم: ميسي - سواريز

يدخل إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي المباراة بمعنويات جيدة بعد الفوز في الجولات الثلاث الماضية وكان آخرها انتصار على ناشفيل (2-1)، وذلك بعد عودته من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي ناشفيل وصيفًا بـ42 نقطة، علمًا بأن إنتر ميامي لعب 3 مباريات أقل.

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025



وتقام مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 يوم الخميس 17 يوليو 2025 على ملعب "تي كيو إل" في الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي



يمكن متابعة البث المباشر لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV+، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

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