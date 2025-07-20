ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.

عدد المرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بلغ عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على المقاعد الفردية 428 مرشحًا، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية،

انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025

وانطلقت يوم الجمعة الماضي، فترة الدعاية الانتخابية ولمدة 14 يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية



وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة المرشحين، بضرورة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.

شروط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ

يشار إلى أن قانون مجلس الشيوخ، نظم ضوابط انتخاب المرشحين على المقاعد الفردية في الانتخابات وشروط فوزهم بالمقاعد.

وتنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على: فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

الحصول على الأغلبية شرط أساسي للفوز بالانتخابات

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.

حالات إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.



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