حقوق القاهرة تنظم دورة قانونية متخصصة حول الاستثمار العقاري

أعلن مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، عن تنظيم دورة قانونية متخصصة تحت عنوان: "الاستثمار العقاري المصري والتحديات القانونية في عقود الشراء من المطورين العقاريين"، وذلك خلال شهر أغسطس 2025، بمقر الكلية، في إطار دور الجامعة الرائد في دعم قضايا التنمية وتعزيز ثقافة الوعي القانوني في المجالات الحيوية ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.

دورة قانونية متخصصة بحقوق القاهرة

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده القطاع العقاري من توسع غير مسبوق وتطورات تشريعية ومجتمعية تتطلب مواكبة أكاديمية ومهنية دقيقة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دومًا لربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي من خلال أنشطة تدريبية وتثقيفية تستجيب للتحديات الراهنة وتُسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي.

تأهيل الكوادر القانونية لمواكبة مستجدات السوق العقاري

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق أن هذه الدورة التي تنظمها الكلية تمثل خطوة عملية نحو تأهيل الكوادر القانونية لمواكبة مستجدات السوق العقاري وتعقيداته القانونية، وتعكس الالتزام بتعزيز الشراكة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات المجتمع وسوق العمل، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتحديث البنية القانونية للمجالات الاقتصادية الحيوية.

ومن جهته قال الدكتور خليل فيكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن محاور الدورة تغطي عددًا من الجوانب القانونية والاقتصادية المهمة، من بينها التعريف بصور عقود التمويل العقاري، والضوابط القانونية التي تحكم العلاقة بين المطور والمستثمر العقاري، إلى جانب التحديات العملية التي تواجه المشترين من المطورين العقاريين، مع التركيز على دور المحامي في صياغة وضبط هذه العقود بما يضمن حماية حقوق والتزامات الأطراف.

فيما أشار الدكتور أحمد الوشاحي مدير مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب، إلى أن الدورة تستهدف المحامين العاملين بالشركات والهيئات والوزارات، وأعضاء الهيئات القضائية، وطلاب الدراسات العليا والباحثين، وجميع المهتمين بالشأن العقاري والقانوني، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي يمتد على مدار ثلاثة أيام بواقع أربع ساعات يوميًا، ويشارك فيه نخبة من أساتذة القانون وخبراء العقود والاستثمار والتمويل العقاري.

وأضاف الدكتور أحمد البغدادي نائب مدير المركز بالحرص على أن تكون رسوم الاشتراك مناسبة لمختلف الفئات، مع تقديم دعم خاص لطلاب الدراسات العليا وطلاب الكلية، موضحًا أن التسجيل متاح بالمقر الرئيسي للمركز بالدور الأرضي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.