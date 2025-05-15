بأعلام الدول العربية، كلية الحقوق بجامعة المنصورة تختتم فعاليات الاحتفاء بيوبيلها الذهبي (صور)

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مساء الأربعاء الحفل الفني الذي نظمته كلية الحقوق بمدرج الدكتور إبراهيم المهدي بكلية التجارة، وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء باليوبيل الذهبي للكلية.

حضر الحفل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من نواب رئيس الجامعة السابقين، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، إلى جانب السادة عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ونخبة من رموز خريجي كلية الحقوق، وحشد من طلاب الكلية، والاتحادات الطلابية ورعاية الطلاب بالجامعة.

فقرات الاحتفال

تضمَّن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية قدَّمها كورال الجامعة بقيادة المايسترو الدكتور عمرو المرسي، والدكتور ضياء عبد الكريم، حيث عُزفت مجموعة من المقطوعات الموسيقية الراقية، إلى جانب أداء مميز لأغانٍ وطنية عبّرت عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وأغانٍ من التراث المصري، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أوبريت "الحلم العربي" وهم يرفعون أعلام الدول العربية

كما شارك عدد من الطلاب الوافدين في تقديم أوبريت "الحلم العربي" وهم يرفعون أعلام الدول العربية، وألقت الطالبة شكران غنيم قصيدة شعرية عن جامعة المنصورة.

وخلال الحفل، وجَّه الدكتور شريف خاطر الشكر والتقدير للحضور الكريم، ولمنظمي الحفل، ولفريق كورال الجامعة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم فعاليات اليوبيل الذهبي لكلية الحقوق، وما تعكسه من مكانة الكلية وتاريخها العريق.

اليوبيل الذهبي علامة مضيئة في تاريخ كلية الحقوق

واختُتم الحفل في أجواء من البهجة والفخر، بعزف نشيد السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ليبقى اليوبيل الذهبي علامة مضيئة في تاريخ كلية الحقوق، وشاهدًا على خمسين عامًا من التميز والعطاء الأكاديمي والوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.