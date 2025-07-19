تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2025.. كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن البرامج الدراسية الجديدة بمختلف الجامعات الحكومية، والتي تمت إضافتها مؤخرًا بهدف تطوير الجامعات الحكومية، وزيادة البرامج الدراسية المتاحة بها، لاستيعاب أعداد الطلاب المتقدمين كل عام.

وأعد المجلس دليلًا مفصلًا بالبرامج الجديدة تسهيلًا على الطلاب، لمعرفة مميزات كل برنامج وفرص العمل التي يؤهل لها.

وتعتبر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، من الكليات العريقة، والتي تم تغيير اسمها من كلية الحاسبات والمعلومات لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بعد إضافة تخصصات الذكاء الاصطناعي لها.

البرامج الجديدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

وتستعرض بوابة فيتو البرامج الدراسية الجديدة التي تم اضافتها لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، وهي كالتالي:

برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

يؤهل هذا البرنامج الطلاب لوظائف محلل لمتطلبات البرمجيات، ومصمم لمعمارية البرمجيات، ومطور البرمجيات في بنية الشبكات، ومطور البرمجيات في بيئة الموبايل، ومطور لأدوات تطوير البرمجيات، ومختبر لضمان جودة البرمجيات.

برنامج الشبكات والأمن السيبراني

يعد هذا البرنامج من التخصصات الهامة والمطلوبة في سوق العمل، حيث أنه يؤهل لوظائف، مهندس شبكات، ومدير شبكات، مدير IT، مهندس نظم شبكات الحاسب، مهندس تأمين الشبكات، مطور تطبيقات المحمول.

برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

يوفر هذا البرنامج للخريج، العديد من فرص العمل، منها العمل في شبكات تطوير البرمجيات التي تعمل في مجال المعلوماتية الحيوية المسجلة في منظمة ايتيدا، ومجال الحوسبة والبيولوجيا الزراعية، ومجال التغذية.

كما يتيح العمل بوزارة الصحة، وأقسام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، ووزارة العدل والمحاكم القضائية، والمراكز البحثية بوزارة الزراعة، ووزارة الإنتاج الحيواني والمستشفيات.

برنامج علوم البيانات

يوفر هذا البرنامج فرص عمل في التسويق الإلكتروني والمبيعات، والإعلام والإعلان، والصناعة والتعدين، والتعليم والبنوك، وخدمات النقل والمواصلات، والخدمات الصحية، والرياضية، وخدمات الاتصالات والمحمول، والمدن الذكية وخدماتها.

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