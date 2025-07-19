السبت 19 يوليو 2025
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عربات ثالثة مكيفة وأول رحلة بعد قليل، تشغيل قطارات جديدة لخدمة المصطافين

قطارات،فيتو
قطارات،فيتو

تبدأ الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم السبت، في تشغيل قطارات جديدة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور الركاب ولزيادة الطلب على السفر لمدينة مرسى مطروح لقضاء إجازة المصيف وتعليمات المهندس  محمد عامر – رئيس الهيئة بتشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل آمنة. 

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنه اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة / مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة  الساعة 5,50 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35 ظهرًا طبقًا للجدول المرفق وتشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح  / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح  الساعة 9:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى في تلبية احتياجات جمهور الركاب طبقًا للمتاح.

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الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطارات جديدة جمهور الركاب مدينة مرسى مطروح عربات ثالثة مكيفة

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