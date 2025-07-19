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خارج الحدود

الجيش السوري يمهل مقاتلي العشائر لمغادرة السويداء وتسليم السلاح حتى فجر اليوم

مقاتلون من عشائر
مقاتلون من عشائر بدوية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام سورية، السبت، أن وزارة الدفاع السورية أمهلت مقاتلي العشائر البدوية حتى فجر السبت لمغادرة محافظة السويداء.

 

وأشارت تلك الوسائل إلى أن الوزارة طالبت مقاتلي العشائر تسليم السلاح الذي استولوا عليه من مستودعات تابعة لمجموعات مسلحة في السويداء.

من المتوقع أن تدخل دخول قوات من وزارتي الأمن والدفاع إلى السويداء لفض الاشتباك صباح اليوم السبت.

وفي سياق متصل، نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر بوزارة الداخلية، إن الأمن الداخلي يمنع دخول أي أرتال مسلحة تجاه مدينة السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا.

وكانت الرئاسة السورية قد دعت جميع الأطراف في السويداء والجنوب السوري إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، مبينة أنها تعمل على إرسال قوة متخصصة لضبط الاشتباكات وحل النزاع.

وقالت الرئاسة في بيان، مساء الجمعة، نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنها "تبذل جهودًا حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع".

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