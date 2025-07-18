الدفاع المدني السوري يعلن اختطاف مسئول كبير أثناء مهمة إنسانية في السويداء

أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اختفاء رئيس مركز استجابة طارئة في المنظمة، حمزة العمارين، أثناء مهمة إجلاء لفريق من الأمم المتحدة في مدينة السويداء.

اختطاف مسئول كبيرأثناء مهمة إنسانية في السويداء

وقال الدفاع المدني السوري في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: العمارين كان يقود سيارة تابعة للمنظمة ويرتدي اللباس الرسمي، حين أوقفه مسلحون محليون في منطقة دوار العمران واقتادوه لمكان مجهول وسيدة كانت برفقته أكدت الواقعة، وتمت سرقة السيارة أيضًا.

وأضاف: تواصلت الخوذ البيضاء مع أحد الأشخاص عبر هاتف العمارين أمس الخميس، وأكد أنه "بخير"، دون معلومات إضافية، ولم يُجب لاحقًا على أي اتصال، وحمّلت المنظمة الفصائل المحلية المسيطرة على المدينة المسؤولية الكاملة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.



وفي السياق ذاته أكد الدفاع المدني أن الاعتداء على العاملين الإنسانيين يمثل انتهاكًا خطيرًا، يعرّض حياة المدنيين للخطر ويعرقل العمل الإغاثي في وقت حساس.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.